Бывший СССР
19:33, 14 января 2026Бывший СССР

В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

В России связали удар по почтовому терминалу на Украине с отправкой дронов ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска нанесли удар по терминалу компании «Новая почта» в Харьковской области, так как через нее отправлялись дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пересылку грузов для украинских военных с атакой связал Telegram-канал «Изнанка».

«Уже ни для кого не секрет, что "Новая почта" давно стала ключевым элементом военной логистики Украины», — говорится в собщении.

Авторы канала отметили, что до этого об отправке ВСУ грузов через «Новую почту» отчитывался руководитель и основатель британской волонтерской организации "Front Line Kit" Ричард Вудрафф. При этом впоследствии он возмущался из-за удара по терминалу компании.

Российские военные нанесли массированный комбинированный удар по Харьковской области в ночь на 13 января. В ходе атаки под удар также попал терминал «Новой почты».

