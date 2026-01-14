В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по терминалу компании «Новая почта» в Харьковской области, так как через нее отправлялись дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пересылку грузов для украинских военных с атакой связал Telegram-канал «Изнанка».

«Уже ни для кого не секрет, что "Новая почта" давно стала ключевым элементом военной логистики Украины», — говорится в собщении.

Авторы канала отметили, что до этого об отправке ВСУ грузов через «Новую почту» отчитывался руководитель и основатель британской волонтерской организации "Front Line Kit" Ричард Вудрафф. При этом впоследствии он возмущался из-за удара по терминалу компании.

Российские военные нанесли массированный комбинированный удар по Харьковской области в ночь на 13 января. В ходе атаки под удар также попал терминал «Новой почты».