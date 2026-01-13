Детали ночных ударов ВС России по Харьковской области раскрыли

ВС России поразили используемый в военных целях терминал в Харьковской области

Российские военные нанесли массированный комбинированный удар по Харьковской области в ночь на 13 января. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

Вооруженные силы (ВС) России атаковали в регионе объект энергетической инфраструктуры. Также под удар попал почтовый терминал.

«В Харькове в результате ночного прилета поражен терминал логистической компании "Новая почта". Сообщается, что объект использовался в военных целях», — рассказал российский военный блогер Борис Рожин.

Ранее стало известно, что в результате массированного удара были поражены цели в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Для этого в том числе использовался оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».