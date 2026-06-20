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23:31, 20 июня 2026Россия

В российском городе загорелась хозпостройка после атаки ВСУ

В Крымске из-за падения обломков беспилотника ВСУ загорелась хозпостройка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото6 Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона в мессенджере MAX.

В результате этого загорелась хозпостройка во дворе дома. Отмечается, что пожар был оперативно потушен. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее, в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 172 украинских беспилотника.

До этого, 10 июня, Украина нанесла удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», в результате чего начался пожар и серьезно пострадало выставочное пространство.

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