Украинец сбежал из страны на параплане под огнем пограничников

Украинские пограничники обстреляли беглеца на параплане

Украинец организовал свой побег из страны на параплане. Об этом сообщает Telegram-канал «Время.ua».

На снятых очевидцем кадрах видно, как парапланерист летит в гористой местности. «Бежит, походу», — комментирует автор видео. При этом слышны звуки выстрелов — предположительно, пограничники попытались атаковать мужчину.

Удалось ли беглецу осуществить задуманное и получил ли он ранения — неизвестно.

В 2025 году популярный одесский блогер Макс Рудада бежал из Украины в Румынию, переплыв реку Тису. Позднее он подробно описал свои приключения.