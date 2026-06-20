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23:06, 20 июня 2026Бывший СССР

Украинец сбежал из страны на параплане под огнем пограничников

Украинские пограничники обстреляли беглеца на параплане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Украинец организовал свой побег из страны на параплане. Об этом сообщает Telegram-канал «Время.ua».

На снятых очевидцем кадрах видно, как парапланерист летит в гористой местности. «Бежит, походу», — комментирует автор видео. При этом слышны звуки выстрелов — предположительно, пограничники попытались атаковать мужчину.

Удалось ли беглецу осуществить задуманное и получил ли он ранения — неизвестно.

В 2025 году популярный одесский блогер Макс Рудада бежал из Украины в Румынию, переплыв реку Тису. Позднее он подробно описал свои приключения.

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