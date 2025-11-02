«Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

Украинский блогер Макс Рудада рассказал о бегстве из страны от мобилизации

Граждане Украины стали для властей страны «живым мусором» из-за продолжающейся мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»). С таким заявлением выступил бежавший в Румынию от мобилизации популярный одесский блогер Макс Рудада на своем YouTube-канале.

Рудада стал известен после публикаций видео на различные темы, в том числе о статусе русского языка в западных регионах Украины и действиях ТЦК. Материалы блогера привлекли внимание властей и ультраправых активистов: общественные деятели угрожали ему расправой, а силовики приходили с обысками. Все это вынудило Рудаду бежать с Украины, попутно запечатлев побег на видео. О том, через какие трудности приходится проходить желающим покинуть Украину, о возникающих сложностях для военнообязанных украинцев, и как в истории Рудады оказался замешан «Правый сектор» (является террористической организацией) — в материале «Ленты.ру».

Блогер столкнулся с угрозами известного одесского неонациста

Рудада принял решение бежать с Украины после скандала с публикацией ролика о действиях ТЦК и преследовании со стороны правоохранительных органов. По его словам, силовики без соответствующих оснований ворвались к нему в квартиру с обыском и конфисковали сбережения на сумму более 100 тысяч долларов.

Я своими глазами видел, как работают людоловы, толпами выхватывая мужчин в автобусах и на остановках. (...) Я видел села, где почти не осталось мужиков из-за действий ТЦК. Я сам прошел через это Макс Рудада YouTube-блогер

Травля блогера в соцсетях началась после публикации в Telegram-канале активиста «Правого сектора» Демьяна Ганула: активист назвал Рудаду «латентным сепаратистом» и призвал к проверкам Службу безопасности Украины, с которой он сотрудничал. После этого к призывам к уголовному преследованию присоединились различные украинские СМИ и блогеры.

Демьян Ганул. Кадр: Правовий Контроль / YouTube

Как бегут с Украины в 2025 году?

Блогер вместе со своим другом выбрал один из самых популярных и опасных маршрутов побега с Украины — вплавь через реку Тиса в Румынию. Он также рассматривал другие варианты бегства в Румынию или Молдавию, но отметил, что значительная часть из них являются менее безопасными или даже мошенническими.

Любой маршрут, который еще вчера был шансом, сегодня — ловушка. Бежать становится все труднее — это уже не побег, а спецоперация Макс Рудада YouTube-блогер

Как отметил Рудада, на Украине продолжают пользоваться спросом услуги посредников по пересечению границы или подделке документов в ТЦК для признания негодным к воинской службе. Он подчеркнул, что на момент его побега из страны продолжали бежать молодые люди в возрасте 18-25 лет, которые официально не подлежат мобилизации.

Блогер озвучил следующие расценки на услуги посредников:

переход вплавь через реку — 7 тысяч долларов;

переход через лес или горы — 8 тысяч долларов;

перевод через равнинный участок или провоз через КПП — 10 тысяч долларов;

поддельные документы от ТЦК — 12-15 тысяч долларов.

Сегодня бежать из Украины — все равно что идти с завязанными глазами по минному полю. Каждый шаг может оказаться последним Макс Рудада YouTube-блогер

Рудада отправился для побега в Закарпатскую область Украины, несколько раз меняя средства передвижения, продав перед этим свой автомобиль. Там он встретился с посредниками, которые также неоднократно менялись по пути маршрута, и третьим участником побега — фармацевтом, пытавшимся перебраться к семье в Польшу.

Кадр: Max Rydada / YouTube

Как власти борются с уклонистами?

Рудада рассказал о применении сотрудниками Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) дронов и фотоловушек, о патрулировании границы на вертолетах и катерах, а также о минировании отдельных участков территории. Он сообщил о 315 задержанных за три дня на участке границы, где он хотел перейти в Румынию, и усомнился в официальной статистике случаев бегства.

49 тысяч человек были задержаны при побеге с Украины с 2022 года по май 2025 года, по данным спикера ГПСУ Андрея Демченко

Блогер также привел примеры случаи стрельбы пограничников в бежавших украинцев. По его словам, задержанных при попытке пересечения границы сразу же отправляют в военкомат, и менее, чем через неделю они оказываются в рядах ВСУ на передовой.

По словам одессита, ГПСУ возвела заграждения не только на границе Украины, но и за несколько километров до кордона.

Например, чтобы добраться к Тисе, ему пришлось перебираться через двухметровый ров, заполненный водой, и забор из колючей проволоки в четырех километрах от границы.

Однако даже участие посредника не стало гарантией успеха: получив 12 тысяч долларов с каждого человека, тот привел мужчин к участку реки, где оба берега принадлежали Украине, и бросил их. Украинцам пришлось самостоятельно пробираться к границе, которую в тот момент охраняли катер пограничной охраны и беспилотники.

Кадр: Max Rydada / YouTube

Рудада с товарищем успешно пересекли реку, вместе с ними на этом участке границы в тот же день властями Румынии были задержаны около 30 человек. Однако попутчика одесситов среди них не оказалось: предположительно, он стал одним из десятков человек, утонувших при переправе через Тису.

Мы выбрались из «демократического» *******. Мы выбрались из неправового государства, где нет вообще никаких прав. (...) Для них люди — живой мусор! Макс Рудада YouTube-блогер

Как проходит мобилизация в Одессе и на Украине?

20 августа представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал о планах ввести уголовною ответственность за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Инициатива сначала отправится на изучение ГПСУ, а затем будет рассмотрена парламентом.

На 27 % выросло число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года в сравнении с 2024 годом

Одесская область стала одним из лидеров по штрафам за нарушение правил воинского учета в 2025 году с 3,9 тысячи административных протоколов. Большее число штрафов было выписано только в Сумской области (4,2 тысячи) и Киеве (7,1 тысячи).

В регионе регулярно происходят случаи насильственной мобилизации, а также сопротивления граждан действиям ТЦК. Например, 30 октября местные жители во время рейда сотрудников военкомата на рынок «Седьмой километр» сначала вступили с ними в драку, а затем перевернули их микроавтобус.