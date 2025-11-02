Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:54, 2 ноября 2025Бывший СССР

«Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

Украинский блогер Макс Рудада рассказал о бегстве из страны от мобилизации
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @maxrydada

Граждане Украины стали для властей страны «живым мусором» из-за продолжающейся мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»). С таким заявлением выступил бежавший в Румынию от мобилизации популярный одесский блогер Макс Рудада на своем YouTube-канале.

Рудада стал известен после публикаций видео на различные темы, в том числе о статусе русского языка в западных регионах Украины и действиях ТЦК. Материалы блогера привлекли внимание властей и ультраправых активистов: общественные деятели угрожали ему расправой, а силовики приходили с обысками. Все это вынудило Рудаду бежать с Украины, попутно запечатлев побег на видео. О том, через какие трудности приходится проходить желающим покинуть Украину, о возникающих сложностях для военнообязанных украинцев, и как в истории Рудады оказался замешан «Правый сектор» (является террористической организацией) — в материале «Ленты.ру».

Блогер столкнулся с угрозами известного одесского неонациста

Рудада принял решение бежать с Украины после скандала с публикацией ролика о действиях ТЦК и преследовании со стороны правоохранительных органов. По его словам, силовики без соответствующих оснований ворвались к нему в квартиру с обыском и конфисковали сбережения на сумму более 100 тысяч долларов.

Я своими глазами видел, как работают людоловы, толпами выхватывая мужчин в автобусах и на остановках. (...) Я видел села, где почти не осталось мужиков из-за действий ТЦК. Я сам прошел через это

Макс РудадаYouTube-блогер

Травля блогера в соцсетях началась после публикации в Telegram-канале активиста «Правого сектора» Демьяна Ганула: активист назвал Рудаду «латентным сепаратистом» и призвал к проверкам Службу безопасности Украины, с которой он сотрудничал. После этого к призывам к уголовному преследованию присоединились различные украинские СМИ и блогеры.

Демьян Ганул

Демьян Ганул. Кадр: Правовий Контроль / YouTube

Как бегут с Украины в 2025 году?

Блогер вместе со своим другом выбрал один из самых популярных и опасных маршрутов побега с Украины — вплавь через реку Тиса в Румынию. Он также рассматривал другие варианты бегства в Румынию или Молдавию, но отметил, что значительная часть из них являются менее безопасными или даже мошенническими.

Любой маршрут, который еще вчера был шансом, сегодня — ловушка. Бежать становится все труднее — это уже не побег, а спецоперация

Макс РудадаYouTube-блогер

Как отметил Рудада, на Украине продолжают пользоваться спросом услуги посредников по пересечению границы или подделке документов в ТЦК для признания негодным к воинской службе. Он подчеркнул, что на момент его побега из страны продолжали бежать молодые люди в возрасте 18-25 лет, которые официально не подлежат мобилизации.

Материалы по теме:
В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»
В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»
14 марта 2025
Комендант Майдана и активист Болотной. Чем известен убитый экс-спикер украинской Рады Андрей Парубий и кто хотел его смерти?
Комендант Майдана и активист Болотной.Чем известен убитый экс-спикер украинской Рады Андрей Парубий и кто хотел его смерти?
30 августа 2025

Блогер озвучил следующие расценки на услуги посредников:

  • переход вплавь через реку — 7 тысяч долларов;
  • переход через лес или горы — 8 тысяч долларов;
  • перевод через равнинный участок или провоз через КПП — 10 тысяч долларов;
  • поддельные документы от ТЦК — 12-15 тысяч долларов.

Сегодня бежать из Украины — все равно что идти с завязанными глазами по минному полю. Каждый шаг может оказаться последним

Макс РудадаYouTube-блогер

Рудада отправился для побега в Закарпатскую область Украины, несколько раз меняя средства передвижения, продав перед этим свой автомобиль. Там он встретился с посредниками, которые также неоднократно менялись по пути маршрута, и третьим участником побега — фармацевтом, пытавшимся перебраться к семье в Польшу.

Кадр: Max Rydada / YouTube

Как власти борются с уклонистами?

Рудада рассказал о применении сотрудниками Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) дронов и фотоловушек, о патрулировании границы на вертолетах и катерах, а также о минировании отдельных участков территории. Он сообщил о 315 задержанных за три дня на участке границы, где он хотел перейти в Румынию, и усомнился в официальной статистике случаев бегства.

49 тысяч
человек

были задержаны при побеге с Украины с 2022 года по май 2025 года, по данным спикера ГПСУ Андрея Демченко

Блогер также привел примеры случаи стрельбы пограничников в бежавших украинцев. По его словам, задержанных при попытке пересечения границы сразу же отправляют в военкомат, и менее, чем через неделю они оказываются в рядах ВСУ на передовой.

Материалы по теме:
Коррупция, облавы и произвол военкомов. На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
Коррупция, облавы и произвол военкомов.На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
20 августа 2024
«Уклонисты уходят на дно» Как на Украине бегут от мобилизации и на что идут военкомы в охоте на призывников
«Уклонисты уходят на дно»Как на Украине бегут от мобилизации и на что идут военкомы в охоте на призывников
6 марта 2024
«Меня убьют!» Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова. Кто еще из украинской элиты рискует попасть под чистки?
«Меня убьют!»Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова. Кто еще из украинской элиты рискует попасть под чистки?
21 октября 2025

По словам одессита, ГПСУ возвела заграждения не только на границе Украины, но и за несколько километров до кордона.

Например, чтобы добраться к Тисе, ему пришлось перебираться через двухметровый ров, заполненный водой, и забор из колючей проволоки в четырех километрах от границы.

Однако даже участие посредника не стало гарантией успеха: получив 12 тысяч долларов с каждого человека, тот привел мужчин к участку реки, где оба берега принадлежали Украине, и бросил их. Украинцам пришлось самостоятельно пробираться к границе, которую в тот момент охраняли катер пограничной охраны и беспилотники.

Кадр: Max Rydada / YouTube

Рудада с товарищем успешно пересекли реку, вместе с ними на этом участке границы в тот же день властями Румынии были задержаны около 30 человек. Однако попутчика одесситов среди них не оказалось: предположительно, он стал одним из десятков человек, утонувших при переправе через Тису.

Мы выбрались из «демократического» *******. Мы выбрались из неправового государства, где нет вообще никаких прав. (...) Для них люди — живой мусор!

Макс РудадаYouTube-блогер

Как проходит мобилизация в Одессе и на Украине?

20 августа представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал о планах ввести уголовною ответственность за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Инициатива сначала отправится на изучение ГПСУ, а затем будет рассмотрена парламентом.

На 27 %

выросло число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года в сравнении с 2024 годом

Одесская область стала одним из лидеров по штрафам за нарушение правил воинского учета в 2025 году с 3,9 тысячи административных протоколов. Большее число штрафов было выписано только в Сумской области (4,2 тысячи) и Киеве (7,1 тысячи).

В регионе регулярно происходят случаи насильственной мобилизации, а также сопротивления граждан действиям ТЦК. Например, 30 октября местные жители во время рейда сотрудников военкомата на рынок «Седьмой километр» сначала вступили с ними в драку, а затем перевернули их микроавтобус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    Посольство высказалось о передаче особняка в Турции потомкам дипломата царской России

    На Западе заявили о победе «российских сосисок» над американскими Patriot на Украине

    Госдолг Украины вырос в три раза

    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова раскрыла реакцию учеников на его исчезновение

    Трамп предложил Обаме сыграть в гольф во время похорон бывшего президента США

    ЕС задумал расширить надзор за инфраструктурой финансовых рынков

    Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

    В России захотели ввести «собачье ОСАГО»

    ВС России нанесли удары по перевозимой наемниками технике ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости