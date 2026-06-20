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23:09, 20 июня 2026Мир

Европейский политик заявил о готовности к диалогу с Путиным

Премьер Словакии Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит RT.

В своем видеообращении он отметил, что является сторонником диалога. Фицо добавил, что готов вести обсуждения и с Владимиром Зеленским, несмотря на разницу мнений по многим вопросам.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Евросоюз должен воспользоваться «импульсом», который возникнет от мирных инициатив США и Ирана, чтобы возобновить диалог Европы и России. Политик не стал обсуждать с журналистами возможную кандидатуру переговорщика от ЕС для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Он только призвал европейских лидеров подготовить этого человека, поскольку не столь важно его имя, сколь то, что он в итоге скажет.

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