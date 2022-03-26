Польский генерал призвал Варшаву заявить претензии на Калининград

Генерал Скшипчак назвал Калининград частью польской территории и призвал заявить претензии

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. Его слова передает Do Rzeczy.

По мнению Скшипчака, Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории и «никогда не были русскими». В то же время генерал признал, что Калининградская область не имеет военного значения.

Военные планы

В 2021 году Скшипчак описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Помимо действующих мотострелковых бригад, могут быть мобилизованы как минимум две полноценные дивизии, также на складах консервации находится достаточно модернизированной боевой техники для комплектования двух мотострелковых бригад и двух-трех танковых полков.

Перед этими подразделениями, вероятно, будет поставлена задача по блокированию передвижения войск НАТО на территорию стран Балтии, считает Скшипчак. Всего же, по его словам, для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток. Дальше боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.

В 2019 году старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер спрогнозировал, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области. Тогда же командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

Лакомый кусок для соседних стран

16 марта «Звезда» указала, что в Варшаве, разрабатывая многочисленные сценарии войны с Москвой за Калининград, преследуют собственные цели. «В общем, в Польше со всей откровенностью подливают масло в огонь в связи с одной из излюбленных натовских тем — Калининградской областью. Правда, в альянсе в связи с ней преимущественно рассматривают не столько потенциальную агрессию России, сколько гипотетическую аннексию Калининграда», — говорится в публикации.

Позднее сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе насчет «военной угрозы», которая якобы исходит из Калининграда. По его мнению, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе.

США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами Алексей Пушков российский сенатор

В августе 2021 года читатели издания Nordkurier обратили внимание на плакаты политических партий 1949 года, где изображена карта Германии с довоенными границами и Калининградской областью. Они увидели желание немецких властей включить российский регион в состав страны. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.