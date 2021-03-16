В России обеспокоились «гипотетической аннексией Калининграда» НАТО

В Варшаве, разрабатывая многочисленные сценарии войны с Москвой за Калининград, преследуют собственные цели, пишет «Звезда».

«В общем, в Польше со всей откровенностью подливают масло в огонь в связи с одной из излюбленных натовских тем — Калининградской областью. Правда, в альянсе в связи с ней преимущественно рассматривают не столько потенциальную агрессию России, сколько гипотетическую аннексию Калининграда», — говорится в публикации.

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В издании, в частности, обеспокоились «вектором польской риторики, сводящимся к тому, что как ни оснащай вооружением страны Балтии, те быстро ретируются в войне с Россией». «Следовательно, со стороны США приоритетнее было бы укреплять военную мощь Польши», — пишет «Звезда».

В январе издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), описало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».