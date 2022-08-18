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Пушков назвал современное искусство пошлостью

Сенатор Пушков назвал современное искусство манипуляцией, подлогом и пошлостью
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал творчество американского художника Энди Уорхола и работы представителей «модерн арта».

«Гуру этого жанра, белобрысый проходимец Энди Уорхолл, нагревавший западную публику, это прекрасно понимал и даже не скрывал этого. В России есть свои "мастера жанра"», — написал он.

В их числе сенатор упомянул Марата Гельмана (признан иноагентом по решению Минюста). Политик заявил, что современное искусство — это «чистая профанация, манипуляция и подлог», а также «откровенная пошлость».

Ранее актер Дмитрий Певцов высказался о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России. Он предложил создать экспертные советы. Он считает, что государству следует контролировать содержание произведений, на которые были выделены денежные средства.

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Марина Совина
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