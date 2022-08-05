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Певцов заявил о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России

Актер Певцов высказался о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Актер Дмитрий Певцов высказался о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Певцов предложил создать экспертные советы. Он считает, что государству следует контролировать содержание произведений, на которые были выделены денежные средства.

По его словам, входить в экспертные советы должны, в частности, психологи и представители религиозных конфессий. «То, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов», — заявил он.

Ранее Певцов призвал запретить выступления эстрадного певца Филиппа Киркорова. 59-летний политический деятель поведал, что присоединился к обращению крымчан с просьбой отменить концерты исполнителя.

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Марина Совина
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