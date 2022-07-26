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Певцов призвал отменить концерты Киркорова в Крыму

Актер и депутат Дмитрий Певцов призвал отменить концерты Филиппа Киркорова в Крыму
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: пресс-служба Государственной думы РФ

Актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

59-летний политический деятель поведал, что присоединился к обращению крымчан с просьбой отменить концерты исполнителя. «Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», — написал Певцов.

Негодование актера связано с выступлением Киркорова в Кремле в рамках юбилейного шоу в апреле. Тогда певец во время исполнения песни «Мария Магдалена» станцевал на светящемся кресте, после чего артиста обвинили в оскорблении чувств верующих.

Позже Певцов добавил, что шоу Киркорова все-таки состоится в Крыму, а также подчеркнул, что, по его мнению, «пошлое, сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды» не должно быть разрешено на российских сценах.

Ранее запретить концерт Киркорова потребовали жители Анапы.

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Анастасия Астахова
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