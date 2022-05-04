Против Киркорова потребовали возбудить уголовное дело

Основатель канала «Царьград» потребовал возбудить уголовное дело против Киркорова

Российский предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев потребовал возбудить уголовное дело против певца Филиппа Киркорова. Об этом сам бизнесмен сообщил в своем Telegram-аккаунте.

«Человек-павлин верхом на кресте, величайшей из христанских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих», — говорится в публикации.

По словам Малофеева, Киркоров живет в мире гламура и не имеет связи с реальностью, потому что «иначе никак не объяснить происходящее и банкет на 500 человек с черной икрой, королевскими крабами и осьминогами». Предприниматель заявил, что уже обратился в Генеральную прокуратуру, так как считает, что концерт артиста в Кремлевском дворце нарушает несколько статей Уголовного кодекса.

Поводом для недовольства Малофеева стал юбилейный концерт Киркорова в Москве. В ходе шоу исполнитель пел песню «Мария Магдалена» и ходил по установленному на сцене светящемуся кресту.