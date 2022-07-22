Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова из-за танца на кресте

Жители Анапы обратились к губернатору Кубани с требованием запретить концерт Киркорова

Жители Анапы обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с требованием запретить концерт певца Филиппа Киркорова. Их письмо опубликовало издание «Подъем».

Из текста следует, что шоу необходимо отменить из-за «кощунственных» танцев на кресте. Отмечается, что покупатели билетов поддерживают «сатанинские выходки и гомосексуальные извращения». Кроме того, граждане считают, что в песнях артиста содержатся призывы к принятию ЛГБТ-ценностей и «семена духовной грязи».

«Просим остановить безобразие в нашем городе!» — говорится в конце письма.

Ранее выступления певца были отменены в Пятигорске, Майкопе и Ставрополе. Одной из причин стали жалобы представителей православной и мусульманской общественности. По мнению жителей Кавказа, Киркоров оскорбляет своими номерами чувства верующих. Так, во время исполнения трека «Мария Магдалена» на своем юбилейном концерте народный артист ходил по декоративному кресту, установленному на сцене.