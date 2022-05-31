Концерт Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих

Концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих

Концерт 55-летнего российского эстрадного певца Филиппа Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих. Об этом сообщает KP.RU.

Изданию удалось связаться с гендиректором Северо-Кавказской филармонии Светланой Бережной, которая заявила, что концерта исполнителя, планировавшегося на 19 июня, не будет из-за «рекомендаций Минкультуры РФ», обращения администрации и жителей города, а также «из-за мнения РПЦ».

«В рекомендациях Минкультуры России нас просят обращаться внимание на художественное наполнение концерта. Администрация филармонии не может влиять на репертуар артиста, но несет ответственность за духовную составляющую, которая существует на сцене. Судить или давать оценку содержанию у нас нет ни возможности, ни желания. Но мы обязаны реагировать на мнение публики, руководства Минкультуры РФ и руководства региона», — сообщила Бережная.

Отмена концерта связана с выступлением Филиппа Киркорова на собственном юбилее в Кремлевском дворце. Тогда артист во время исполнения трека «Мария Магдалена» забрался на декоративный крест, что многие зрители расценили как оскорбление чувств верующих.

Бережная поведала, что возможности исключить из творческой программы певца моменты, которые могли бы вызвать сомнения, было невозможно, так как организаторы концерта полностью арендовали сцену филармонии.

«Верующие писали нам: "Нельзя глумиться над нашими ценностями". Нам написали не только христиане, но и буддисты с мусульманами. Мы не можем себе позволить оскорблять людей. Лично ко мне никто из священнослужителей не обращался, но вот в администрацию Пятигорска и министерство культуры обращались», — добавила гендиректор филармонии.

Сообщается, что в зал вместительностью 1,7 тысячи человек, в котором планировалось провести концерт, было продано 225 билетов. Бережная предположила, что отмена выступления могла быть также связана с низкой продаваемостью билетов.

Ранее Филипп Киркоров извинился за танец на кресте во время своего шоу.