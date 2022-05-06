Филипп Киркоров извинился за танец на кресте во время своего шоу

Певец Киркоров принес извинения за танец на кресте во время шоу в Кремлевском дворце

55-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров принес извинения за танец на кресте во время юбилейного шоу в Кремлевском дворце. Соответствующее обращение он опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист объяснил, что должен был включить в программу песню «Мария Магдалена», во время исполнения которой он танцевал на декоративном кресте, так как она была посвящена матери, умершей в его день рождения.

«Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей», — поведал поп-исполнитель.

Помимо этого, артист добавил, что не хотел задевать чувств верующих и не вкладывал в этот номер «кощунственного умысла».

«Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене — исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» — написал Киркоров, сопроводив текст фотографией с детьми.

Ранее стало известно, что православный активист из Екатеринбурга Сергий Алиев подал иск в суд о привлечении к уголовной ответственности, а также взыскании одного миллиарда рублей с эстрадного певца. Общественный деятель заявил, что Киркоров совершил кощунственные действия во время апрельских концертов в Кремле.