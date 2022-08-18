Водителям назвали способ удешевить ОСАГО вдвое

Страховщик Бондарева заявила о возможности удешевить ОСАГО вдвое при езде без аварий

Руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева назвала россиянам способ удешевить полис ОСАГО вдвое. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, при продлении страховки раньше срока компания предложит клиенту самый доступный базовый тариф.

Снижению цены полиса также способствует езда без аварий и ограничение числа водителей, допущенных к управлению автомобилем. Соблюдение этих правил поможет сэкономить до 50 процентов, отметила Бондарева.

«Если планируете в будущем посадить за руль своих детей — отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле», — добавила страховщик.

Ранее в июле стало известно, что Центробанк зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, а также ростом убыточности полисов. Регулятор подчеркнул, что страховая организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса.