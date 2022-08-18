В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной

Financial Times: импортеры газа из ЕС призвали Норвегию продавать газ по сниженной цене

Импортеры Евросоюза считают, что Норвегия должна поставлять им газ по цене ниже рыночной, чтобы помочь региону справиться с энергетическим кризисом, пишет Financial Times.

Руководители компаний ЕС, импортирующих норвежский газ, все чаще в частном порядке говорят, что королевству следует согласиться на экспорт газа по сниженной цене. На Норвегию приходится около четверти поставок топлива в Евросоюз. Страна прогнозирует по итогам года прибыль от экспорта энергоносителей в размере 100 миллиардов евро.

Годом ранее показатель был всего лишь 30 миллиардов евро. Теперь же импортеры ЕС пришли к выводу, что королевство уже получило определенную бюджетную свободу. «Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, заключается в заключении долгосрочных контрактов по ценам, значительно более низким, чем сегодняшняя спотовая цена, но значительно превышающим средний исторический уровень», — отметил экономист, член Европейской ассоциации свободной торговли Аслак Берг.

Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния Норвегии, который называют крупнейшей нефтяной кубышкой в мире, отчитался о рекордном убытке за первое полугодие 2022-го. Из-за просадки рынков государственный пенсионный фонд потерял 174 миллиарда долларов.

