Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной

Financial Times: импортеры газа из ЕС призвали Норвегию продавать газ по сниженной цене

Фото: Shutterstock

Импортеры Евросоюза считают, что Норвегия должна поставлять им газ по цене ниже рыночной, чтобы помочь региону справиться с энергетическим кризисом, пишет Financial Times.

Руководители компаний ЕС, импортирующих норвежский газ, все чаще в частном порядке говорят, что королевству следует согласиться на экспорт газа по сниженной цене. На Норвегию приходится около четверти поставок топлива в Евросоюз. Страна прогнозирует по итогам года прибыль от экспорта энергоносителей в размере 100 миллиардов евро.

Котировки TTF1! от TradingView

Годом ранее показатель был всего лишь 30 миллиардов евро. Теперь же импортеры ЕС пришли к выводу, что королевство уже получило определенную бюджетную свободу. «Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, заключается в заключении долгосрочных контрактов по ценам, значительно более низким, чем сегодняшняя спотовая цена, но значительно превышающим средний исторический уровень», — отметил экономист, член Европейской ассоциации свободной торговли Аслак Берг.

Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния Норвегии, который называют крупнейшей нефтяной кубышкой в мире, отчитался о рекордном убытке за первое полугодие 2022-го. Из-за просадки рынков государственный пенсионный фонд потерял 174 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США тайно передали Украине противорадиолокационные ракеты
Власти Молдавии направили спецназ в протестующую Гагаузию
Россия направила в Калининградскую область три самолета МиГ-31
Российские полицейские получили взятку баранами и попали под следствие
Россиянам рассказали об улучшении их экономических настроений
Жители Нарвы принесли цветы на место демонтированного Т-34
Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине
Названа цель визита Эрдогана на Украину
Тренер Виктории Бекхэм раскрыл секреты стройности звезды
Туристы повеселились в Венеции необычным способом и прослыли «дебилами» в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.