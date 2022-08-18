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В ЦБ дали советы россиянам по хранению сбережения в долларах на фоне санкций

В ЦБ посоветовали россиянам обдумать открытие счета за рубежом
СюжетСанкции против России:

Фото: Lenta.ru

Россиянам, которые хранят часть денег в валюте стран, применивших санкции против России, посоветовали обдумать открытие счета за рубежом на фоне действующих ограничений. Об этом говорится в Telegram-канале «Финансовая культура», созданном ЦБ.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — дали совет эксперты. Если клиент намерен продолжать хранить сбережения в конкретном банке, то он может открыть счет в валюте страны, которая не ввела санкции против России, или делать это в рублях.

«Взвесьте, что будет для вас выгоднее — сохранить средства в долларах, но платить комиссии, рассчитывая на более выгодный курс в будущем, или поменять на рубли при текущем курсе, но избежать комиссий», — отмечается в сообщении.

Россияне подали в ЦБ более 1500 жалоб на введение банками комиссий за хранение валюты за июнь-июль. «Причина введения рядом банков комиссий по счетам в долларах США и евро — внешние факторы и ограничения, связанные с введенными санкциями. Хранение активов в этих валютах сопряжено для граждан с рисками их заморозки и невозможности проведения операций», — пояснил представитель ЦБ.

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Платон Щукин
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