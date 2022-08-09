Россияне завалили ЦБ жалобами на комиссии за хранение валюты

ЦБ: россияне подали более 1,5 тысяч жалоб на введение банками комиссии

Россияне подали в ЦБ более 1,5 тысяч жалоб на введение банками комиссий за хранение валюты за июнь-июль, рассказал РБК представитель Банка России. Еще почти 250 обращений по той же теме поступило в отношении брокеров.

«Причина введения рядом банков комиссий по счетам в долларах США и евро — внешние факторы и ограничения, связанные с введенными санкциями. Хранение активов в этих валютах сопряжено для граждан с рисками их заморозки и невозможности проведения операций», — пояснил представитель регулятора. Он также отказался судить о том, несколько жалобы, которыми россияне завалили ЦБ, обоснованы.

Работа идет по каждой жалобе, она еще не завершена, отметил источник. На 1 июля россияне держали на валютных счетах и депозитах 3,93 триллиона рублей, или около 64 миллиардов долларов. На начало года валютные остатки населения были на уровне 7,14 триллиона рублей (96,1 миллиарда долларов).

Также в ЦБ начали поступать жалобы от частных инвесторов на то, что брокеры затягивают предоставление документов, необходимых для обращения в суд. Речь касается документов о владении активами, брокерском договоре и других бумагах. Они необходимы для подачи исков против брокеров из-за нарушения прав и понесенных убытков.

В июне Тинькофф банк объявил о введении с 23 июня комиссии на валютные счета клиентов. Он объяснил решение «ненадежностью зарубежных партнеров при работе с валютой для России» и стремлением к уменьшению собственной валютной позиции. Некоторые банки в России стали отказывать клиентам в валютных продуктах.