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Тинькофф банк снизит плату за обслуживание валютных счетов

Тинькофф банк со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов до 0,5% в месяц

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Клиенты Тинькофф банка смогут платить в два раза меньше за хранение иностранной валюты — со 2 августа банк снижает плату за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении организации в ее Telegram-канале.

Теперь с клиентов будет взиматься комиссия за хранение валюты в банке в размере 0,5 процента в месяц. Платить за обслуживание обязаны владельцы тех счетов, на которых лежит сумма свыше 10 тысяч долларов, евро, фунтов или швейцарских франков. За хранение меньшей суммы плата банком не взимается.

Кроме того, со 2 августа изменится максимальная ставка по рублевым вкладам. Банк повысит ее с 7 до 8 процентов.

9 июня Тинькофф банк объявил о введении с 23 июня комиссии на валютные счета клиентов. Банк объяснил данное решение «ненадежностью зарубежных партнеров при работе с валютой для России» и стремлением к уменьшению собственной валютной позиции. В конце мая Тинькофф банк также повысил комиссию за SWIFT-переводы и приостановил переводы в евро. Такая мера объяснялась увеличением сроков обработки операций иностранными банками-контрагентами.

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Мария Грушко
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