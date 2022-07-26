Российские банки начали отказывать в открытии счетов и вкладов в валюте

«Известия»: банки «ЮниКредит» и ДОМ.РФ перестали открывать счета и вклады в валюте

Банки в России стали отказывать клиентам в валютных продуктах. В частности, приостановили открытие счетов и вкладов в долларах и евро ЮниКредит Банк и ДОМ.РФ, сообщают «Известия». Такие действия банков связаны с ограничениями со стороны иностранных контрагентов, пояснили в ЦБ.

В пресс-службе «ЮниКредит» подтвердили, что для розничных клиентов пока больше нет возможности открыть счет в иностранной валюте. При этом ограничения не затрагивают ранее открытые счета. Помимо этого, с 1 августа банк начнет вводить комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен в размере 0,3 процента в месяц от суммы, превышающей 10 тысяч условных единиц. Ограничение не касается только держателей премиальных карт.

В банке ДОМ.РФ в настоящее время приостановлено открытие валютных вкладов. В чате на сайте отмечается, что накопительные продукты доступны только в рублях и юанях. При этом за хранение валюты на счете комиссия списываться не будет.

Также возможность ограничения валютных операций рассматривает «Ренессанс Кредит». Банк, возможно, отменит прием новых срочных вкладов в долларах США и введет комиссию за хранение валютных остатков на текущих счетах. В пресс-службе организации подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросу не принято.

Эксперты уточнили, что кредитные организации стараются избавляться от долларов и евро, поскольку инвестиции в этих валютах стали слишком рискованными. Раньше банки вкладывали имеющуюся валюту в валютные кредиты либо в валютные ценные бумаги — в текущей ситуации это делать проблематично, объяснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Он добавил, что также внешние ограничения на поставки наличных долларов и евро осложняют банкам возможность оперативно регулировать их оборот.

В мае 2022 года вклады в валюте перестал открывать «Тинькофф», а в июне доступ к продуктам в долларах и евро ограничили ПСБ, Росбанк и «Открытие». В банке «Русский Стандарт» в июле также перестали принимать вклады в западных валютах. Однако, согласно информации «Известий», возможность оформить вклады и счета в долларах и евро у россиян все-таки остается. Так, в ВТБ, МКБ, Новикомбанке и «Ренессанс Кредите» сейчас доступны и вклады, и счета в западных валютах, в «Открытии» — только накопительные и текущие счета, сообщили в пресс-службах кредитных организаций.

Помимо приостановки открытия счетов или вкладов, в начале июня ряд банков ввел комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте для физических лиц, объясняя этой возросшей стоимостью их обслуживания. К примеру, с 20 июля комиссия в «Газпромбанке» за обслуживание счетов, где хранится более 10 тысяч долларов и евро, составляет 0,017 процента от общей суммы ежедневно. Также взимается плата за зачисление денежных средств в долларах и евро на счета в размере трех процентов от суммы поступления.