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Газпромбанк введет комиссии за SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Газпромбанк с 20 июля вводит комиссии за SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Газпромбанк с 20 июля вводит комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов, об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

Размер комиссии составит три процента от суммы перевода за рубеж, но не менее 12 000 рублей. Обслуживание счетов, где хранится более 10 тысяч долларов и евро, составит 0,017 процента от общей суммы ежедневно, также будет взиматься плата за зачисление денежных средств в долларах и евро на счета в размере трех процентов от суммы поступления.

«В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран», — заключили в Газпромбанке.

6 июля стало известно, что Тинькофф банк приостановил проведение исходящих валютных SWIFT-переводов в зарубежные банки. Ограничение будет действовать до 1 октября. До этого кредитная организация ввела ограничения на SWIFT-переводы, установив минимальный размер для исходящих переводов в 20 тысяч долларов и комиссию на входящие переводы в размере трех процентов от суммы.

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Марина Совина
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