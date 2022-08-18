У стилиста групп Little Big и «Хлеб» украли четверть миллиона рублей с банковского счета

У стилиста групп Little Big и «Хлеб», исполнительницы Сюзанны и других знаменитостей Константина Кошкина украли четверть миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В субботу, 13 августа, Кошкин посетил свадьбу знакомых в загородном клубе в Подмосковье, где на одном из столов оставил смартфон. Пропажу мужчина обнаружил уже в Москве, после чего связался с гостями мероприятия, которые сообщили, что телефона нигде нет.

Позже сотрудники банка, в котором обслуживается стилист, заявили, что неизвестные списали с его счета 245 тысяч рублей семью транзакциями с помощью мобильного приложения, скачанного на смартфон. После инцидента Кошкин обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Ранее стало известно, что 26-летняя актриса и модель Иванка Осина-Фридман, сыгравшая в третьем сезоне сериала «Бывшие», стала жертвой мошенников и перевела им полмиллиона рублей.