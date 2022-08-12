Актриса из сериала «Бывшие» перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Актриса из сериала «Бывшие» стала жертвой мошенников и перевела им 440 тысяч рублей

26-летняя актриса и модель Иванка Осина-Фридман, сыгравшая в третьем сезоне сериала «Бывшие», стала жертвой мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Девушке позвонили злоумышленники, представились сотрудниками ФСБ, а также убедили ее в том, что ее средства могут украсть. Чтобы избежать инцидента, мошенники уговорили артистку перевести деньги на названный ими счет, подчеркнув, что он «безопасен».

Осина-Фридман последовала их совету, после чего обратилась в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Сообщается, что вскоре вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен.

Ранее 61-летняя актриса московского театра «Современник» Татьяна Корецкая стала жертвой мошенников и перевела на указанные ими счета сумму в размере одного миллиона рублей.

В начале мая с балериной Большого театра произошла аналогичная ситуация: артистка перевела злоумышленникам миллион рублей.