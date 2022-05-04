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Мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей

Балерина Большого театра стала жертвой мошенников и отдала им миллион рублей

Фото: Страница Татьяны Осиповой во «ВКонтакте»

23-летняя балерина Большого театра Татьяна Осипова стала жертвой мошенников и перевела им один миллион рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации канала, на протяжении семи часов артистка получала звонки от злоумышленников, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Мошенники заявили балерине, что произошла утечка данных и что неизвестные пытаются оформить на девушку кредит.

Для того, чтобы избежать этого, злоумышленники посоветовали Осиповой подать заявку на получение другого кредита, после чего обналичить деньги и перевести их на «безопасный счет».

Балерина последовала инструкциям мошенников и перевела им сумму в размере одного миллиона рублей. После этого артистка обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что у невестки 92-летней солистки балета Государственного Академического Большого театра украли более 1,2 миллиона рублей. Родственница балерины позвонила в банк и попросила заблокировать ее карту, когда обнаружила многочисленные смс о списании средств со счета. Однако в организации заявили, что вернуть деньги нельзя, а также посоветовали женщине обратиться в полицию.

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Анастасия Астахова
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