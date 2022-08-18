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Владимир Машков назвал Арнольда Шварценеггера «камнем с глазами»

Артист Владимир Машков заявил, что американские актеры не смогут сыграть русского человека

Фото: Shutterstock

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что американские артисты никогда не смогут убедительно сыграть русского человека. Об этом сообщает KP.RU.

В ответ на предположение о том, что эту роль смог бы исполнить Арнольд Шварценеггер, Машков назвал звезду «Терминатора» «камнем с глазами». «Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! Вот в чем дело! Нет ни одного такого, включая величайших [Роберта] Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана... Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать», — считает артист.

Ранее Машков заявил об отсутствии интереса к тем, кто отменяет русскую культуру, и посоветовал таким людям «отменить какое-нибудь полушарие в мозге», чтобы перестать думать. Он подчеркнул, что русская культура является неотъемлемой частью культуры мировой. По словам Машкова, суть русской культуры заключается в муке и постоянном поиске правды.

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Евгений Шульгин
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