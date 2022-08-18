Владимир Машков назвал Арнольда Шварценеггера «камнем с глазами»

Артист Владимир Машков заявил, что американские актеры не смогут сыграть русского человека

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что американские артисты никогда не смогут убедительно сыграть русского человека. Об этом сообщает KP.RU.

В ответ на предположение о том, что эту роль смог бы исполнить Арнольд Шварценеггер, Машков назвал звезду «Терминатора» «камнем с глазами». «Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! Вот в чем дело! Нет ни одного такого, включая величайших [Роберта] Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана... Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать», — считает артист.

Ранее Машков заявил об отсутствии интереса к тем, кто отменяет русскую культуру, и посоветовал таким людям «отменить какое-нибудь полушарие в мозге», чтобы перестать думать. Он подчеркнул, что русская культура является неотъемлемой частью культуры мировой. По словам Машкова, суть русской культуры заключается в муке и постоянном поиске правды.