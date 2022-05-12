Актер Владимир Машков заявил об отсутствии интереса к тем, кто отменяет русскую культуру

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков высказался о запрете русских классиков. Об этом сообщает издание «Известия».

Артист заявил об отсутствии интереса к тем, кто отменяет русскую культуру, и посоветовал таким людям «отменить какое-нибудь полушарие в мозге», чтобы перестать думать. Он подчеркнул, что русская культура является неотъемлемой частью культуры мировой.

По словам Машкова, суть русской культуры заключается в муке и постоянном поиске правды. «Ведь мы ее чувствуем. Чуйка есть русская, интуиция. Мне кажется, она и помогает нам существовать. Всегда, на протяжении веков», — сказал он.

Актер отметил, что ему нечего порекомендовать людям, которые «не любят воздух того места, где они родились, не любят звук русского слова, не любят нашу чувственность». Он выразил мнение, что патриотом можно назвать того, кто не отделяет себя от места, где он родился.