Бойфренд окрестил подругу эгоисткой из-за дорогого подарка и вызвал споры в сети

Читатели Mumsnet поспорили из-за подарка девушки в виде путешествия в Париж

Девушка подготовила бойфренду романтический сюрприз в виде поездки в Париж на День Святого Валентина, однако мужчина вместо благодарности окрестил подругу «эгоисткой». Своей историей она поделилась на форуме

Mumsnet. На нее обратил внимание британский таблоид The Sun.

Героиня публикации оплатила авиабилеты, трансфер, отель и готовилась провести с возлюбленным «прекрасные выходные» в столице Франции. Однако бойфренд отреагировал на романтический тур недовольством — ему не понравилось, что спутница заранее не обсудила с ним предстоящую поездку.

Автор публикации поинтересовалась у других пользовательниц сети, действительно ли она была неправа в этой ситуации. «Я всегда хотела поехать [в Париж] и думала, что это будут прекрасные выходные вдали от дома, — написала девушка. — Он сердится на меня за то, что я не обсудила с ним [будущую поездку], а причина этому мои "эгоистичность" и "синдром единственного ребенка"».

Вместе с тем героиня подчеркнула, что сюрприз для бойфренда она устроила исключительно из лучших побуждений. Ей просто хотелось сделать что-то приятное для возлюбленного. Сообщение девушки получило множество откликов в сети. Мнения пользователей заметно разделились: некоторые из них заступились за нее, посоветовали бросить нынешнего бойфренда и отправиться в романтический тур с новым избранником.

«Выберете того, кто ценит спонтанность и жизнерадостность», — написал один из комментаторов.

Впрочем, были и те, кто согласился с позицией мужчины, отметив, что это путешествие, скорее, подарок для самой девушки. По словам комментаторов, неожиданные поездки стоит устраивать только тогда, когда вы очень хорошо знаете человека, и бронируете место, которое он давно хотел посетить.

Ранее в августе другая туристка спровоцировала споры на форуме Mumsnet. По словам вернувшейся из похода женщины, из-за кричащего в соседней палатке ребенка она не могла уснуть несколько дней подряд. Путешественница поделилась своими впечатлениями в сети и назвала плачущего ребенка «отродьем Сатаны». В результате многие пользователи осудили женщину за ее высказывание.