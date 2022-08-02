Женщина назвала шумных детей в поездках «отродьем Сатаны» и была осуждена в сети

Edinburghlive: женщина пожаловалась на плачущего в походе ребенка и вызвала критику

Вернувшаяся из похода туристка спровоцировала скандал в сети из-за жалобы на шумных детей. На публикацию на форуме Mumsnet обратили внимание в Edinburghlive.

По словам женщины, из-за кричащего ребенка в соседней палатке она не могла уснуть несколько дней подряд. Путешественница поделилась своими впечатлениями на форуме и назвала плачущего ребенка «отродьем Сатаны». «Четвертая ночь подряд. Малыш кричит бесконечно с 22:30 до 23:30 каждый вечер, а затем периодически раз в пару часов. Зачем ходить в поход, если ваш ребенок не спит, и почему нельзя поехать домой из уважения к другим?» — написала она.

В результате многие пользователи сети осудили женщину за ее высказывание. «Глупо ожидать, что стены в палатках защитят вас от звуков храпа, смеха, секса или плача детей. В следующий раз берите беруши», «Поход для ребенка может быть стрессом. Никто не знает, как он поведет себя на природе, поэтому будьте терпимее», — писали они.

Ранее в июне туристка пожаловалась на визжащих в самолете детей, мешавших ей во время полета, и спровоцировала споры в соцсетях. Пассажирка рассказала, что ребенок игнорировал просьбы бортпроводников сесть в кресло и прыгал по салону воздушного судна.

