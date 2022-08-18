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Спрогнозированы сроки потери интереса Запада к поддержке Украины

Колумнист The Telegraph Кемп: Запад потеряет интерес к поддержке Украины через 3 месяца

Фото: РИА Новости

Колумнист газеты The Telegraph Ричард Кемп в своей статье спрогнозировал сроки потери западных стран, оказывающих помощь Киеву, интереса к поддержке Киева. По его мнению, это произойдет через три месяца, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы.

Автор материала считает, что сейчас западные страны думают о том, как свести к минимуму ущерб своим «подорванным экономикам». Кемп полагает, что западные страны из-за сокращения потребления газа и роста цен на фоне недовольства избирателей пересмотрят «свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жестким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта».

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По мнению журналиста, в случае, если боевые действия «перейдут в режим глубокой заморозки» зимой, президент Украины Владимир Зеленский «скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников». По мере того, как европейским изданиям «все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев», в центре их внимания окажутся внутренние проблемы западных стран, резюмировал Кемп.

Ранее журналист Уильям Наттрас заявил, что возможный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, который обсуждается странами Европейского союза (ЕС), представляет собой позорную перспективу. По его словам, подобные призывы лишь обнажили слабость Европы. Он считает, что лидеры европейских стран не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом стремятся сохранить видимую эффективность санкций.

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Марина Совина
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