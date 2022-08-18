Призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз назвали слабостью

Журналист WSJ назвал слабостью призывы членов ЕС запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Журналист Уильям Наттрас заявил, что возможный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, который обсуждается странами Европейского союза (ЕС), представляет собой позорную перспективу. Об этом он написал в своей статье для американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, подобные призывы лишь обнажили слабость Европы. Он считает, что лидеры европейских стран не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом стремятся сохранить видимую эффективность санкций.

Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу Уильям Наттрас Журналист The Wall Street Journal

Журналист также обвинил Евросоюз в «дешевых пиар-акциях против президента [России Владимира] Путина». Он отметил, что запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности.

Наттрас предположил, что у европейских стран просто не осталось идей, каким образом можно еще попытаться ослабить Россию.

Призыв Зеленского

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.

Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще. Поэтому они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер считает, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — заявил он.

Глава государства назвал уже введенные Западом антироссийские санкции «слабыми» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки энергоносителей из РФ. Глава государства заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.

Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него Владимир Зеленский Президент Украины

Мнение стран ЕС

Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где русские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо. Из принципа Эгил Левитс Президент Латвии

Позже премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна решила прекратить продление вида на жительства (ВНЖ) для россиян. По его словам, власти ожидают соответствующий законопроект от МВД.

Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан РФ ​​и ограничить [для них] въезд в Латвию по шенгенским визам Кришьянис Кариньш Премьер-министр Латвии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что странам Европейского союза следует единогласно пересмотреть предоставление виз россиянам.

В идеале это было бы европейское решение, которое просто аннулировало бы эти визы, и все прекратили бы их выдачу Габриэлюс Ландсбергис Министр иностранных дел Литвы

При этом Ландсбергис усомнился в эффективности таких мер. По его словам, россияне могут получить визу в немецком консульстве и въехать на территорию Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и в другие страны, где они намерены провести отпуск. Он подчеркнул, что именно поэтому нужно принять соответствующее решение о визах на уровне ЕС.

16 августа МИД Финляндии сообщил о сокращении количества выдаваемых россиянам туристических виз. Уточнялось, что приоритет в выдаче въездных документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

При этом глава МИД республики Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не станет аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам.

Старые визы не трогаем, они еще действительны. В шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий Пекка Хаависто Министр иностранных дел Финляндии

Позже стало известно, что с 1 сентября в финских визовых центрах в России будут доступны 500 временных интервалов в день для подачи заявлений на визу.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, по этому вопросу в правительстве Германии пока нет единой позиции.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет прекращение выдачи виз для российских туристов. Он объяснил, что ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не ее граждане.

Датский министр по делам интеграции Коре Дюбвад, в свою очередь, заявил, что правительство страны намерено сократить количество выдаваемых гражданам России туристических виз на фоне ситуации на Украине. Он считает, что решение этого вопроса необходимо искать под эгидой Европейского союза.

Реакция России

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что призывы ряда высокопоставленных политиков из разных стран прекратить выдачу россиянам шенгенских виз — это проявление шовинизма. Он назвал подобные заявления провокационными.

Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно Иван Нечаев Заместитель директора департамента информации и печати МИД России

По словам постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, Москва надеется, что здравый смысл в странах Европейского союза не позволит реализоваться идее о невыдаче шенгенских виз гражданам РФ.

Чижов заявил, что в противном случае международное сообщество будет наблюдать самоизоляцию ЕС от остального мира.

Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах Евросоюза, который не позволит этой идее широко развиться Владимир Чижов Постоянный представитель России при ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, раскритиковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас за ее призыв отказать всем россиянам в выдаче шенгенской туристической визы. По словам представителя МИД, «свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона».