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Захарова раскритиковала премьера Эстонии за призыв отказать в визах россиянам

Захарова раскритиковала премьера Эстонии за призыв отказать в выдаче виз россиянам
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Эстонии Каи Каллас за ее призыв отказать всем россиянам в выдаче шенгенской туристической визы. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Садись, Кая, двойка», — написала Захарова. По словам представителя МИД, «свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона».

Захарова также отметила, что в свобода передвижения, которую хочет ограничить россиянам Каллас — это обязательное условие для «пользования широким спектром гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, в том числе таких, отступления от которых не допускаются».

Ранее Захарова, после разговора президента Украины Владимира Зеленского с экс-президентом США Биллом Клинтоном назвала украинского лидера «президентом Левински». Она напомнила, что такой кличкой президента Украины прозвала американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN, еще год назад.

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Николай Чигасов
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