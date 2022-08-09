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Захарова назвала Зеленского президентом Левински

Захарова назвала Зеленского президентом Левински после его разговора с Клинтоном

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, после разговора президента Украины Владимира Зеленского с экс-президентом США Биллом Клинтоном назвала украинского лидера «президентом Левински». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что такой кличкой президента Украины прозвала американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN, еще год назад.

Ранее Зеленский рассказал, что поговорил по видеосвязи с Биллом Клинтоном и поблагодарил его за поддержку. «Чрезвычайно важно, чтобы сообщества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине», — написал в своем официальном Telegram-канале Зеленский.

1 августа сообщалось, что с украинским президентом провел телефонный разговор президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор длился более трех часов, это была первая беседа Макрона и Зеленского после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.

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Николай Чигасов
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