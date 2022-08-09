Зеленский и Клинтон созвонились

Президент Украины Зеленский поговорил по видеосвязи с бывшим лидером США Биллом Клинтоном

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи поговорил с экс-президентом США Биллом Клинтоном и поблагодарил его за поддержку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Чрезвычайно важно, чтобы сообщества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Благодарен 42-му Президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства!», — написал Зеленский.

1 августа сообщалось, что с украинским президентом провел телефонный разговор президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор длился более трех часов, это была первая беседа Макрона и Зеленского после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.