Макрон созвонился с Зеленским

BFM TV: президент Франции Макрон созвонился с украинским коллегой Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники из окружения главы Пятой республики, передает ТАСС.

По информации телеканала, разговор президентов начался в районе полудня и продлился более трех часов. Отмечается, что это была первая беседа Макрона и Зеленского после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.

BFM TV сообщает, что одной из тем, затронутых в ходе телефонного разговора президентов Франции и Украины, стал процесс экспорта украинского зерна, который начался утром 1 августа. Елисейский дворец не раскрыл подробностей беседы политиков.

Ранее Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. Глава государства выразил недовольство тем, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента и помогает «нелегитимным военным хунтам».