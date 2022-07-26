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Макрон забеспокоился из-за сближения России и Африки

Президент Франции Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения связей России и Африки

Фото: Panoramic / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. Соответствующее заявление прозвучало в Камеруне после встречи с президентом страны Полем Бийя, сообщает ТАСС.

«Я бы даже не назвал это сотрудничеством, это скорее пособничество ослабленным политическим властям или абсолютно нелегитимным военным хунтам», — подчеркнул Макрон.

По мнению французского лидера, Россия — это «великая политическая и военная держава», имевшая как экономические, так и военные связи со многими африканскими странами. Тем не менее он выразил недовольство тем, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента, а также тем, что она «дополняет дипломатические контакты» вмешательством частных военных компаний в дела стран.

При этом роль африканского континента в новой внешнеполитической стратегии России будет только расти, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Виктория Кондратьева
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