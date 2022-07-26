Лавров рассказал о роли Африки в новой внешнеполитической стратегии России

Лавров заявил, что роль Африки в новой внешнеполитической стратегии России будет повышена

Роль африканского континента в новой внешнеполитической стратегии России будет существенно повышена. Об этом на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это произошло бы независимо о того, что происходит на западном направлении. (...) Так что и в силу наших принципиальных, долгосрочных и неконъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать. И в силу того, что делает Запад по отношению к нашей стране, это объективно будет увеличивать долю африканского направления в нашей работе», — заявил министр.

Ранее Лавров назвал проблему Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, это абсолютная недопредставленность развивающихся стран в СБ ООН. «Решением этой проблемы должно быть расширение числа стран Азии, Африки и Латинской Америки в составе этого ведущего органа ООН», — сказал министр.