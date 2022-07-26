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Лавров назвал проблему Совета Безопасности ООН

Лавров заявил, что проблемой СБ ООН является недопредставленность развивающихся стран

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Globallookpress.com

Проблемой Совета Безопасности (СБ) ООН является абсолютная недопредставленность развивающихся стран. Об этом на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Решением этой проблемы должно быть расширение числа стран Азии, Африки и Латинской Америки в составе этого ведущего органа ООН», — сказал министр.

Ранее Лавров назвал политику западных стран рецидивами блокового колониального мышления. «К огромному сожалению, рецидивы политики колониализма проявляются в политике западных стран, когда они требуют от всего мира занять позицию за них и против остальных [стран]», — констатировал министр.

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Виктория Кондратьева
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