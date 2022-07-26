Лавров осудил неоколониальное мышление западных политиков

Глава МИД России Лавров заявил о рецидивах колониализма в политике стран Запада

В заявлениях и действиях политиков в странах Запада до сих пор проявляются рецидивы блокового неоколониального мышления. Об этом на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«К огромному сожалению, рецидивы политики колониализма проявляются в политике западных стран, когда они требуют от всего мира занять позицию за них и против остальных [стран]», — констатировал министр. Лавров осудил попытки Запада решать собственные проблемы с Россией через использование Украины.

Ранее глава МИД заявил, что проблемой Совета Безопасности ООН является абсолютная недопредставленность развивающихся стран, и предложил включить в состав органа государства Азии, Африки и Латинской Америки.