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Лавров осудил неоколониальное мышление западных политиков

Глава МИД России Лавров заявил о рецидивах колониализма в политике стран Запада

Фото: Reuters

В заявлениях и действиях политиков в странах Запада до сих пор проявляются рецидивы блокового неоколониального мышления. Об этом на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«К огромному сожалению, рецидивы политики колониализма проявляются в политике западных стран, когда они требуют от всего мира занять позицию за них и против остальных [стран]», — констатировал министр. Лавров осудил попытки Запада решать собственные проблемы с Россией через использование Украины.

Ранее глава МИД заявил, что проблемой Совета Безопасности ООН является абсолютная недопредставленность развивающихся стран, и предложил включить в состав органа государства Азии, Африки и Латинской Америки.

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Дмитрий Сотак
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