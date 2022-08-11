МИД России назвал шовинизмом призывы остановить выдачу шенгенских виз россиянам

В МИД назвали шовинизмом призывы ряда стран остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Призывы ряда высокопоставленных политиков из разных стран прекратить выдачу россиянам шенгенских виз — это проявление шовинизма, считает заместитель директора департамента информации и печати (ДИП) МИД России Иван Нечаев. Трансляция брифинга доступна на Rutube-аккаунте ведомства.

«Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно», — подчеркнул он, назвав подобные заявления провокационными.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Евросоюз уже обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский.