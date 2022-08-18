В Челябинской области начали проводить экскурсии на автозавод «Урал»

Автозавод «Урал» начал проводить для школьников бесплатные экскурсии на производство

В Челябинской области для старшеклассников и учащихся профильных специальностей начали проводить бесплатные экскурсии на автомобильный завод «Урал». Об этом сообщает издание Transport News.

В рамках экскурсии школьникам и студентам будут показывать, как организовано производство большегрузных автомобилей, самосвалов и тягачей. Посетители смогут увидеть «сердце» автозавода — главный конвейер и сборочную ленту, побывать в центре прототипирования и испытаний, а также посетить корпоративный музей.

Юным туристам расскажут историю создания «Урала» и покажут, как выглядят современные производства предприятия и полную линейку уже выпущенных и выпускаемых грузовиков. Кроме того, посетители смогут посидеть в кабине военного грузовика «ЗИС-5В» и поуправлять им в режиме виртуальной реальности.

Ранее сообщалось, что житель Южного Урала обнаружил на берегу озера Окункуль «котлы скифов» — возраст находки примерно 2,5 тысячи лет. Предметы попадут на выставку музея не сразу — сначала им предстоит реставрация от коррозии.