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В Челябинской области начали проводить экскурсии на автозавод «Урал»

Автозавод «Урал» начал проводить для школьников бесплатные экскурсии на производство

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинской области для старшеклассников и учащихся профильных специальностей начали проводить бесплатные экскурсии на автомобильный завод «Урал». Об этом сообщает издание Transport News.

В рамках экскурсии школьникам и студентам будут показывать, как организовано производство большегрузных автомобилей, самосвалов и тягачей. Посетители смогут увидеть «сердце» автозавода — главный конвейер и сборочную ленту, побывать в центре прототипирования и испытаний, а также посетить корпоративный музей.

Юным туристам расскажут историю создания «Урала» и покажут, как выглядят современные производства предприятия и полную линейку уже выпущенных и выпускаемых грузовиков. Кроме того, посетители смогут посидеть в кабине военного грузовика «ЗИС-5В» и поуправлять им в режиме виртуальной реальности.

Ранее сообщалось, что житель Южного Урала обнаружил на берегу озера Окункуль «котлы скифов» — возраст находки примерно 2,5 тысячи лет. Предметы попадут на выставку музея не сразу — сначала им предстоит реставрация от коррозии. 

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Валентина Процкова
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