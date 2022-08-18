В Липецке суд оставил без изменения приговор осужденному вору в законе Тенго Потийскому

Приговор Липецкого областного суда в отношении 48-летнего вора в законе Тенгиза Гигиберии, известного в криминальных кругах как Тенго Потийский, остался без изменения. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

В мае 2022 года суд приговорил уроженца Грузии к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Он признан виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») РФ. Адвокат Тенго Потийского подал жалобу в первый апелляционный суд общей юрисдикции, но ее не удовлетворили.

По данным агентства, летом 2021 года вора в законе оправдали по этому же делу, но приговор отменили и отправили на новое рассмотрение. Гигиберия пропагандировал в колонии воровские идеи, а другие осужденные собирали для него деньги.

В 2005 году вор в законе уже был осужден по части 3 статьи 158 («Кража с проникновением в жилище»), части 3 статьи 162 («Разбой с проникновением в жилище»), части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. Суд отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.