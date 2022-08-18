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Бойцы Росгвардии нашли более 20 схронов пособников ВСУ в ЛНР

Бойцы Росгвардии нашли 23 схрона пособников ВСУ в ЛНР со множеством оружия

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Бойцы Росгвардии нашли более 20 схронов с оружием, принадлежащим пособникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, за последние три дня сотрудники Росгвардии задержали на территории республики двоих подозреваемых в пособничестве ВСУ. Предполагается, что это участники диверсионно-разведывательных групп, возможно, из числа бывших украинских военнослужащих.

Росгвардейцы нашли 23 схрона с разным оружием: около 50 гранатометов, в том числе польского и израильского производства, более 200 выстрелов к ним, около 100 ручных гранат, свыше 40 тысяч разных патронов, более 1000 артиллерийских снарядов и мин.

Ранее сообщалось, что на территории Луганской народной республики росгвардейцы ликвидировали личный состав и уничтожили технику Вооруженных сил Украины: в ходе воздушной разведки сотрудники спецслужбы обнаружили два пикапа, грузовик и группу пехоты ВСУ. Затем их уничтожила российская артиллерия.

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Владимир Шарапов
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