Росгвардейцы уничтожили технику и ликвидировали группу пехоты ВСУ

В ЛНР сотрудники Росгвардии уничтожили технику и ликвидировали группу пехоты ВСУ

На территории Луганской народной республики (ЛНР) росгвардейцы ликвидировали личный состав и уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки сотрудники спецслужбы обнаружили два пикапа, грузовик и группу пехоты ВСУ, которые были уничтожены огнем российской артиллерии.

Также силовики нашли четыре схрона и изъяли из них две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Фагот», снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО), 168 артиллерийских снарядов и мин, 110 боеприпасов к стрелковому оружию.

