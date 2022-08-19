Правительство Москвы поддержало кинотеатры на сумму 300 миллионов рублей

Правительство Москвы одобрило заявки на поддержку кинопроката на 300 миллионов рублей

Московским правительством одобрено 20 заявок на поддержку столичного кинопроката на общую сумму 300 миллионов рублей. Остальные 19 обращений находятся на рассмотрении. Максимальный размер поддержки на один кинотеатр — 50 миллионов рублей.

Размер выплат составит 100 процентов затрат по лицензионным договорам за пользование правами на национальные фильмы, которые были понесены с 1 января по 31 мая 2022 года, либо 50 процентов затрат по лицензионным договорам за пользование правами на национальные фильмы, если расходы были понесены с 1 июня 2022 года. Таковы итоги заявочной кампании по поддержке столичной киноотрасли, с итогами которой поделились в правительстве Москвы.

Пяти ведущим киносетям города Москвы «Синема Стар», «Киномакс», «КАРО Фильм Менеджмент», «СИНЕМА ПАРК», «Райзинг Стар Медиа» — предоставлены гранты на рекламу российских фильмов на сумму порядка 6 миллионов рублей каждой.

С 2020 года кинематографистам, картины которых создают образ Москвы в кино и популяризируют историческую и культурную самобытность города, оказывается финансовая поддержка (тем больше, чем больше времени в картине занимает доля показа общественных пространств Москвы). А сейчас город ее увеличил. Максимальный размер гранта для полнометражных художественных фильмов и одного завершенного сезона многосерийных художественных фильмов (сериалов) теперь составляет 15 миллионов рублей (это на 6 миллионов рублей больше, чем раньше). Для короткометражных художественных фильмов максимальный размер гранта составит 4 миллиона рублей (на 1 миллион рублей больше, чем прежде).

Поощрительные гранты по 10 миллионов рублей каждому достанутся пяти первым кинопроизводителям, которые организуют съемки в новом городском кинопарке вблизи деревни Юрово в ТиНАО.

Еще одна преференция кинематографистам – право на компенсацию 25% затрат на аренду. Сумму до 3,5 миллиона рублей могут получить кинопроизводители, которые снимают художественные фильмы и сериалы при содействии Московской кинокомиссии на объектах нежилого фонда Москвы, находящегося в городской собственности при условии заключения договора аренды.

Фёдор Бондарчук, режиссер, продюсер, актер, о поддержке кинематографистов, картины которых создают образ Москвы в кино: «Предоставление финансовой поддержки производителям, создающих образ Москвы в киноискусстве, абсолютно правильная идея. Москва –гигантская съемочная площадка, где можно снимать практически все: от исторических картин до фантастических боевиков. Благодаря старым фильмам мы имеем возможность увидеть, какой была Москва в 50-е, 60-е, 70-е. Фильмы, снятые в Москве, становятся визуальным историческим документом. Наша столица – один из красивейших городов мира. И решение стимулировать кинематографистов снимать свои фильмы и сериалы в Москве мне кажется очень верным».

Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава Кинокомпании СТВ, о компенсации 25% затрат: «Кино – один из самых дорогостоящих видов искусства. И когда у продюсера появляется возможность вернуть часть потраченных средств, это можно только приветствовать. Возмещение до 25 процентов расходов, понесенных производителями на аренду объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, стимулирует интерес кинематографистов к использованию городских локаций. С одной стороны, это оптимизирует расходы на кинопроизводство, с другой – даст толчок для использования новых столичных объектов».

Москва сохранила уникальную сеть городских кинотеатров «Москино», которая ведет свою историю с 1932 года. И не только сохранила – город продолжает развивать ее, вкладывается в ее будущее. Сегодня в «Москино» входят 13 кинотеатров, это 20 залов на 3201 место.

Это стало возможным благодаря принципиальному решению Сергея Собянина, утвердившего в июне 2017 года программу модернизации сети городских кинотеатров «Москино».

В результате кинотеатры сети отремонтировали, модернизировали кинооборудование, а прилегающую территорию благоустроили. В 11 кинотеатрах сети "Москино" поменяли интерьеры, вместо касс-окошек установили открытые стойки-ресепшн для администраторов и кассиров, в нескольких кинотеатрах отремонтировали фасады и входные группы

В летний период «Москино» открывает летние кинотеатры в парках культуры и отдыха Фили, Музеон, Сокольники. Только в 2022 году, с мая по июль, на такие сеансы было продано 21 329 билетов

Кроме того, в Москве продолжается большая программа реконструкции построенных в советское время кинотеатров

Завершили реконструкцию 11 советских кинотеатров: «Ангары», «Эльбруса», «Будапешта», «Рассвета», «Невы», «Марса», «Высоты», «Саян», «Софии», «Янтаря», «Байконура». Сейчас реконструируют еще 19 кинотеатров.

