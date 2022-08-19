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Правительство Москвы поддержало кинотеатры на сумму 300 миллионов рублей

Правительство Москвы одобрило заявки на поддержку кинопроката на 300 миллионов рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Московским правительством одобрено 20 заявок на поддержку столичного кинопроката на общую сумму 300 миллионов рублей. Остальные 19 обращений находятся на рассмотрении. Максимальный размер поддержки на один кинотеатр — 50 миллионов рублей.

Размер выплат составит 100 процентов затрат по лицензионным договорам за пользование правами на национальные фильмы, которые были понесены с 1 января по 31 мая 2022 года, либо 50 процентов затрат по лицензионным договорам за пользование правами на национальные фильмы, если расходы были понесены с 1 июня 2022 года. Таковы итоги заявочной кампании по поддержке столичной киноотрасли, с итогами которой поделились в правительстве Москвы.

Пяти ведущим киносетям города Москвы «Синема Стар», «Киномакс», «КАРО Фильм Менеджмент», «СИНЕМА ПАРК», «Райзинг Стар Медиа» — предоставлены гранты на рекламу российских фильмов на сумму порядка 6 миллионов рублей каждой.

С 2020 года кинематографистам, картины которых создают образ Москвы в кино и популяризируют историческую и культурную самобытность города, оказывается финансовая поддержка (тем больше, чем больше времени в картине занимает доля показа общественных пространств Москвы). А сейчас город ее увеличил. Максимальный размер гранта для полнометражных художественных фильмов и одного завершенного сезона многосерийных художественных фильмов (сериалов) теперь составляет 15 миллионов рублей (это на 6 миллионов рублей больше, чем раньше). Для короткометражных художественных фильмов максимальный размер гранта составит 4 миллиона рублей (на 1 миллион рублей больше, чем прежде).

Поощрительные гранты по 10 миллионов рублей каждому достанутся пяти первым кинопроизводителям, которые организуют съемки в новом городском кинопарке вблизи деревни Юрово в ТиНАО.

Еще одна преференция кинематографистам – право на компенсацию 25% затрат на аренду. Сумму до 3,5 миллиона рублей могут получить кинопроизводители, которые снимают художественные фильмы и сериалы при содействии Московской кинокомиссии на объектах нежилого фонда Москвы, находящегося в городской собственности при условии заключения договора аренды.

Фёдор Бондарчук, режиссер, продюсер, актер, о поддержке кинематографистов, картины которых создают образ Москвы в кино: «Предоставление финансовой поддержки производителям, создающих образ Москвы в киноискусстве, абсолютно правильная идея. Москва –гигантская съемочная площадка, где можно снимать практически все: от исторических картин до фантастических боевиков. Благодаря старым фильмам мы имеем возможность увидеть, какой была Москва в 50-е, 60-е, 70-е. Фильмы, снятые в Москве, становятся визуальным историческим документом. Наша столица – один из красивейших городов мира. И решение стимулировать кинематографистов снимать свои фильмы и сериалы в Москве мне кажется очень верным».

Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава Кинокомпании СТВ, о компенсации 25% затрат: «Кино – один из самых дорогостоящих видов искусства. И когда у продюсера появляется возможность вернуть часть потраченных средств, это можно только приветствовать. Возмещение до 25 процентов расходов, понесенных производителями на аренду объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, стимулирует интерес кинематографистов к использованию городских локаций. С одной стороны, это оптимизирует расходы на кинопроизводство, с другой – даст толчок для использования новых столичных объектов».

Москва сохранила уникальную сеть городских кинотеатров «Москино», которая ведет свою историю с 1932 года. И не только сохранила – город продолжает развивать ее, вкладывается в ее будущее. Сегодня в «Москино» входят 13 кинотеатров, это 20 залов на 3201 место.

Это стало возможным благодаря принципиальному решению Сергея Собянина, утвердившего в июне 2017 года программу модернизации сети городских кинотеатров «Москино».

В результате кинотеатры сети отремонтировали, модернизировали кинооборудование, а прилегающую территорию благоустроили. В 11 кинотеатрах сети "Москино" поменяли интерьеры, вместо касс-окошек установили открытые стойки-ресепшн для администраторов и кассиров, в нескольких кинотеатрах отремонтировали фасады и входные группы

В летний период «Москино» открывает летние кинотеатры в парках культуры и отдыха Фили, Музеон, Сокольники. Только в 2022 году, с мая по июль, на такие сеансы было продано 21 329 билетов
Кроме того, в Москве продолжается большая программа реконструкции построенных в советское время кинотеатров

Завершили реконструкцию 11 советских кинотеатров: «Ангары», «Эльбруса», «Будапешта», «Рассвета», «Невы», «Марса», «Высоты», «Саян», «Софии», «Янтаря», «Байконура». Сейчас реконструируют еще 19 кинотеатров.

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Татьяна Романова
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