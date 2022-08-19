Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Побывавшая в Абхазии россиянка описала страну фразой «везде хотят облапошить»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на кражи и обманы с экскурсиями в Абхазии

Фото: Shutterstock

Россиянка впервые побывала в Абхазии и перечислила главные минусы страны, омрачившие ее путешествие. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка описала республику фразой «везде хотят облапошить» — по ее словам, в стране много краж, а отдыхающих часто обманывают с экскурсиями. «Взяли самую дорогую конную поездку (продолжительность 2,5 часа). Итог: в машине провели больше времени (1,5 часа), чем на лошадях (50 минут)», — возмутилась она.

Также читательница портала посоветовала не покупать домашний сыр у торговцев, поскольку не всегда ясно, где пасутся животные. «В городе и деревнях коровы ходят, где хотят, и едят прям с помоек, при мне съела пластиковый пакет с чем-то внутри», — заметила путешественница.

Кроме того, туристка обратила внимание на большое количество животных, которые бывают агрессивными. «Коровы лежат и срут везде, на главном шоссе они спят на каждом километре. Объезжать приходится», — пожаловалась она.

Материалы по теме:
Страна, которой нет Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Страна, которой нетЗаброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
1 октября 2018
Страна души. Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
Страна души.Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
4 апреля 2022

Помимо прочего, она отметила архитектуру «времен далекого СССР», постоянное выключение света по четыре-шесть раз в день и необходимость снятия наличных в банкоматах с комиссией в 100 рублей.

Тем не менее отпуск россиянке понравился, так как все минусы компенсировала природа. Она посоветовала посетить гору Мамзышха, откуда можно увидеть Сочи, и Хашупсинский каньон. «Также были на знаменитом озере Рица, на своей машине туда надо съездить обязательно, озеро и дорога к нему, водопады потрясающие», — восхитилась девушка.

Ранее в августе другая российская туристка, съездившая в Абхазию, сравнила страну с СССР. Неделя отдыха в пансионате с перелетом и трехразовым питанием на двоих обошлась ей в 56 тысяч рублей. По ее словам, условия проживания по такой цене были «вполне приемлемыми».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий признания России «спонсором терроризма»
Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭС
Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах
Побывавшая в Абхазии россиянка описала страну фразой «везде хотят облапошить»
Россиянам задумали компенсировать утечки данных
Дзюба прокомментировал переход в турецкий клуб
Пару арестовали за секс на колесе обозрения на глазах у несовершеннолетних
Последствия локдаунов оказались опаснее коронавируса
Посол упрекнул США за зацикленность на антироссийских санкциях
Россиянам рассказали о возможности денежной компенсации за спам-звонки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.