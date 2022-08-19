Два пилота уснули во время полета и проспали аэропорт назначения

Уснувшие во время полета из Кении в Эфиопию пилоты чудом посадили самолет

Два пилота национальных авиалиний Эфиопии Ethiopian Airlines, уснувшие во время полета, проспали аэропорт назначения и чудом посадили самолет. Подробности публикует Aviation Herald.

Инцидент произошел на рейсе ET343 из Хартумы (Кения) в Аддис-Абебу 15 августа. Капитаны воздушного судна включили автопилот и уснули. В момент происшествия лайнер находился на высоте 37 тысяч футов (примерно 11,2 тысячи метров).

Сотрудники авиадиспетчерской службы воздушной гавани Боле в Эфиопии несколько раз пытались связаться с экипажем, но им никто не отвечал. Пилотов разбудил сигнал тревоги, сработавший после того, как воздушное судно пролетело мимо аэропорта назначения.

Согласно данным издания, пилоты смогли благополучно приземлиться в Аддис-Абебе через 25 минут после назначенного времени посадки. Во время инцидента ни пассажиры, ни экипаж не пострадали.

В июле сообщалось, что вылет рейса американской авиакомпании Alaska Airlines был задержан более чем на два часа из-за «профессиональных разногласий» двух пилотов. Один из капитанов судна объяснил туристам по громкой связи, что поссорился со своим напарником и передумал продолжать полет.