Два пилота уснули во время полета и проспали аэропорт назначения
Два пилота национальных авиалиний Эфиопии Ethiopian Airlines, уснувшие во время полета, проспали аэропорт назначения и чудом посадили самолет. Подробности публикует Aviation Herald.
Инцидент произошел на рейсе ET343 из Хартумы (Кения) в Аддис-Абебу 15 августа. Капитаны воздушного судна включили автопилот и уснули. В момент происшествия лайнер находился на высоте 37 тысяч футов (примерно 11,2 тысячи метров).
Сотрудники авиадиспетчерской службы воздушной гавани Боле в Эфиопии несколько раз пытались связаться с экипажем, но им никто не отвечал. Пилотов разбудил сигнал тревоги, сработавший после того, как воздушное судно пролетело мимо аэропорта назначения.
Согласно данным издания, пилоты смогли благополучно приземлиться в Аддис-Абебе через 25 минут после назначенного времени посадки. Во время инцидента ни пассажиры, ни экипаж не пострадали.
В июле сообщалось, что вылет рейса американской авиакомпании Alaska Airlines был задержан более чем на два часа из-за «профессиональных разногласий» двух пилотов. Один из капитанов судна объяснил туристам по громкой связи, что поссорился со своим напарником и передумал продолжать полет.