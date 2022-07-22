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Пилоты самолета поссорились перед рейсом и передумали вместе продолжать полет

Пилоты Alaska Airlines поссорились перед вылетом и вернули пассажиров к выходу на посадку

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Вылет рейса американской авиакомпании Alaska Airlines был задержан более чем на два часа из-за «профессиональных разногласий» двух пилотов, которые отказались вместе лететь. Об этом сообщает New York Post.

По заявлению пассажиров рейса Вашингтон — Сан-Франциско, в понедельник, 18 июля, борт около двух часов стоял на взлетно-посадочной полосе в ожидании разрешения на вылет, которое откладывали из-за непогоды. Однако позже задержку продлили еще раз: капитан воздушного судна по громкой связи сообщил туристам, что самолет возвращается к выходу на посадку. Пилот объяснил, что он поссорился со своим напарником и передумал продолжать полет.

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В итоге рейс до Сан-Франциско пришлось осуществлять пилоту с другого рейса, который заменил сошедшего на землю коллегу. В авиакомпании прокомментировали, что, хотя ситуация и доставила дискомфорт пассажирам, «в интересах безопасности пилоты поступили правильно».

Ранее в июле британский пилот рассказал, как забронировать место в частном самолете с большой скидкой. По его словам, такие билеты можно найти на обратных рейсах, так как зачастую воздушные суда возвращаются в пункт вылета пустыми — тогда авиаперевозчики вынуждены снижать цены.

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Дарья Рыбак
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