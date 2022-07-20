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Пилот раскрыл способ достать билет на частный самолет по цене обычного

Express: билеты на обратные рейсы частных самолетов продаются по цене обычных перелетов

Фото: Shutterstock

Британский пилот Энди Смит рассказал, как забронировать место в частном самолете с большой скидкой. Способ он раскрыл в интервью Express.

По его словам, достать доступные билеты, цена которых будет примерно равна стоимости перелета в первом классе обычного пассажирского лайнера, можно на сайтах частных авиаперевозчиков. Смит рассказал, что аренда целого борта обходится дорого из-за желания пассажиров самим выбирать дату и аэропорт вылета, поэтому зачастую обратно такие рейсы отправляются пустыми.

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Чтобы хоть как-то возместить часть затрат, билеты на такие рейсы продают с большими скидками. Таким образом, пассажир пользуется всеми преимуществами частного самолета, но платит при этом меньше. Например, пилот отметил ускоренное прохождение регистрации, отсутствие очередей на посадку и бар на борту с бесплатными закусками и напитками.

Ранее в июле американская стюардесса поделилась секретами, как путешествовать с комфортом во время «летнего хаоса». По словам бортпроводницы, планировать перелеты лучше с пересадкой лучше со стыковой не менее двух часов между ними.

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Дарья Рыбак
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