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Стюардесса раскрыла лайфхаки путешествий на самолете во время «летнего хаоса»

Американская стюардесса посоветовала планировать перелеты с пересадкой от двух часов

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Американская стюардесса поделилась секретами, как путешествовать с комфортом во время «летнего хаоса». На вирусное видео в TikTok обратили внимание в Express.

Девушка подчеркнула, что ситуация в авиационной отрасли немного сумасшедшая: аномальная жара, нехватка персонала и переполненность аэропортов. Поэтому в первую очередь она посоветовала планировать перелеты со пересадкой так, чтобы стыковка между ними составляла как минимум два часа. По ее мнению, это позволит пассажирам избежать спешки и стресса, а также точно успеть на следующий рейс.

«Совет номер два: чем раньше вылет — тем лучше. Я знаю, что вы не хотите просыпаться в три часа ночи, чтобы успеть на рейс в пять утра, но я ручаюсь, что чем раньше у вас будет рейс, тем ровнее все пройдет», — раскрыла еще один лайфхак бортпроводница.

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Блогерша объяснила, что таким образом у пассажиров в случае непредвиденных обстоятельств (опоздание, задержка рейса) будет больше времени, чтобы перебронировать рейс и улететь тем же днем. Напоследок девушка порекомендовала скачать мобильное приложение той авиакомпании, которая осуществляет перелет. По ее словам, с помощью такого сервиса более удобно хранить посадочные талоны, отслеживать информацию по рейсу, свой багаж, а также пользоваться услугами на борту. Например, такими, как просмотр фильмов или доступ в интернет.

Ранее в июле российская стюардесса раскрыла секреты удачного путешествия с детьми в самолете. Так, она предупредила, что категорически нельзя держать малыша головой к проходу, поскольку это может привести к неприятным последствиям.

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Дарья Рыбак
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